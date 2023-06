Femicidio de Cecilia: estremecedora carta de un acusado

En el breve escrito, César Sena, el principal acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se expresó preocupado por su vida y advirtió: “Tengo miedo por mí y hago responsable a esta persona si a mí me pasa algo”.

“Señor Fiscal: soy César Sena. Estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché que Díaz que era mi abogado defensor y de toda mi familia está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí”, dice el acusado en una carta a la que accedió Martín González, el periodista de TN.

La carta fue escrita luego de los dichos del letrado Juan Díaz, que este miércoles anunció su renuncia por “diferencias irreconciliables” a la defensa de César Sena en la causa que investiga la desaparición y femicidio de Strzyzowski.

“Creo que es culpable y que se pueden encontrar los huesos de Cecilia”, afirmó el abogado en una nota con Diario Chaco. Además, basado en informes policiales con los que tomó contacto, planteó que “el delito no fue premeditado en un comienzo, (aunque) sí ya cuando se quiso ocultar”.

Sin embargo, al ser consultado sobre la posible autoría del crimen, la respuesta de Díaz fue tajante. “César sí, respecto a los demás tengo mis dudas. Con el avance de la investigación... sí se puede hablar de participación, pero no todavía en qué grado”, sostuvo el abogado. Por otro lado, destacó “los elementos que se encontraron el viernes en la casa de los Sena”, y subrayó: “César es el autor (del presunto femicidio)”.

La Iglesia pide el esclarecimiento del caso y justicia para Cecilia

En medio de la conmoción por la desaparición de Cecilia, el Arzobispado de Resistencia lanzó un comunicado en el que exige el esclarecimiento del caso y justicia por la joven chaqueña.

“El dolor y la tristeza nos golpean como sociedad chaqueña, el clamor por la aparición de Cecilia nos une, la verdad de la realidad exige que la Justicia nos brinde claridad de lo sucedido para conocer y comprender este difícil momento”, dice el escrito.

En ese contexto, expresa: “Como Iglesia no podemos ignorar esta situación dolorosa; cubrirla o esconderla. El presente sufrimiento, no es posible disimular, por el contrario, el llanto, y el sufrimiento, por no saber noticias de una hija, sobrina o nieta, nos conmueve a todos. El consuelo de ser hermanos en Jesús nos permite compartir el sufrimiento ajeno. Acogemos así aquella exhortación de san Pablo: «Lloren con los que lloran» (Rm 12,15) y a la vez compartimos este dolor acompañando como ciudadanos”.

“Tener misericordia o perdonar no implica olvido. Es fortaleza para vencer el mal con el bien. La violencia engendra violencia, el odio engendra más odio, y la muerte más muerte. Podemos romper esa cadena que se presenta como ineludible. Por eso decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, podemos fortalecer nuestra actitud de no violencia. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo, podemos pedir la verdad que libera”, remarca.

Asimismo, agrega: “En nuestro caminar de pueblo pedimos a Dios, ‘fuente de toda razón y justicia’, el discernimiento para los encargados de los poderes del estado, a fin de que ofrezcan a la sociedad toda, la verdad de los hechos sucedidos con Cecilia y su entorno”.

“Esperamos y rogamos que la justicia se ejerza con claridad e imparcialidad, y que se tomen las decisiones necesarias para dilucidar sobre las responsabilidades del caso. Al acompañar este dolor que es de todos, reconocemos que todos tenemos un espacio para actuar responsablemente y generar procesos de transformación para rehabilitar y auxiliar a nuestra comunidad herida con un genuino espíritu de justica y de verdad, de no violencia y de paz”, concluye el comunicado de la Iglesia.

Por qué fue detenido el Clan Sena

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, líderes piqueteros cercanos al gobernador provincial Jorge Capitanich, están detenidos como presuntos coautores del femicidio de Cecilia. Para la fiscalía, los suegros de la víctima asesinaron a la mujer junto con su hijo y pareja de la joven, César Sena.

La principal hipótesis de los investigadores es que el clan Sena la habría matado en el interior de su vivienda, para luego trasladar sus restos a una casa de campo ubicada en Santa María de Oro, en Resistencia, precisamente el 2 de junio por la mañana.

Esta versión está avalada por un video de una cámara de seguridad que está frente a la vivienda, donde se la ve a Cecilia ingresar a la propiedad a las 9.15 de ese viernes, de donde nunca salió.

Los últimos días se llevaron a cabo rastrillajes en un campo y otras propiedades de la familia de César Sena. La Policía buscó en las 100 hectáreas donde funciona el establecimiento rural en el que comercializan toros, chivos, ovejas y cerdos.

Durante los operativos se encontraron restos óseos quemados enterrados en bolsas. Si bien los investigadores se mostraron cautos ante la novedad, los restos fueron secuestrados y serán sometidos a las pericias correspondientes.