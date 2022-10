Familiares de Daniel Pérez realizarán una marcha pidiendo justicia: "Era una buena persona"

"Nos juntamos en la plaza 25 de mayo, nos vamos a organizar desde acá. Eso vamos a terminar comunicándolo por el Facebook, avisando desde dónde saldremos", dijeron.

"El trabajo que está haciendo el fiscal es un lujo, lo único que pedimos es un poco más de información. Por qué fue, cómo fue. No entendemos. No quiero ni hablar del proyectil, cómo estaba. Igual que la moto, que no terminó apareciendo", agregaron.

"Era una buena persona, trabajó de albañil siempre, el más jodón, el que organizaba las fiestas", contó su hermano, que se mostró muy dolido. "No podemos creer, era una buena persona y no tenía problemas con nadie", agregó.

Los detenidos

Agentes de la División Investigaciones de la Policía detuvieron a tres sujetos en Concordia, sospechados de ser autores del homicidio de Daniel Pérez. La víctima, de 32 años, fue asesinada el último fin de semana y su cuerpo apareció quemado en un basura de la zona noroeste de la localidad.

Como consecuencia de la investigación encabezada por Martín Núñez, la Justicia ordenó el arresto de tres hombres de 22, 26 y 33 años.