Escándalo por una fiesta de policías en Salta: filtran fotos

En la secuencia de imágenes se ven oficiales de ambos sexos, incluida la jefa de la división. Una de las versiones indicaban que “al enterarse de esta situación el Intendente de esa localidad habría pedido que levanten el puesto de control del Balneario Municipal”, pero al ser consultado por InfoSalta, José María Issa aseguró “que no sabía nada de esa situación”.

Miguel Velardez, jefe del Departamento Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, contó la versión oficial: “el jefe de la Unidad Regional N°3 tomó conocimiento de esta situación y elevó un informe a Jefatura de Policía quienes pidieron a la intervención de la Oficina de Asuntos internos dependiente de la Secretaria de Seguridad solicitando iniciar actuaciones administrativas. Cabe resaltar que en ese tiempo no había Ministro de Seguridad, por lo tanto, la encargada de disponer una investigación fue la Dra. Frida Fonseca”.

Asimismo, el vocero de la fuerza aseguró que: “se investiga si hubo o no fiesta clandestina, las actuaciones dan cuenta que posiblemente hubo una reunión no autorizada y es eso lo que se investiga”, y agregó que “se investiga si efectivamente una de las participantes fue la oficial que estaba a cargo de la Sección Protección de Espacios Recreativos y Turísticos, “bici policías”, no tiene un alto rango, pertenece a las primeras jerarquías”.

“Estos policías afrontarán actuaciones administrativas con sanciones que van desde días de arresto, ser relegados en el ascenso de jerarquías o ser segregados de la institución si la falta es muy grave. Somos una de las reparticiones más estrictas, esta Gestioón desde Jefatura de Policía se agradece mucho poder enterarnos de estos hechos, pero en este caso ya se investigaba desde el mes de diciembre”,manifestó Velardez.

Por último, al ser consultado sobre el traslado del puesto policial ubicado en el Balneario Municipal, Miguel Velardez indicó: “Desde el 30 de diciembre la policía comenzó a acondicionar una oficina en la Unidad Regional N°3 y se espera que en estos días migre el puesto a ese lugar, pero nada tiene que ver con este hecho en particular”.