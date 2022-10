Entrerriano fue asesinado en Santa Fe para robarle la moto

Según el portal santafesino Criterio Informativo, a Wolert "le dispararon dos veces en la zona del abdomen para robarle la moto".

"El asesinato de Wolert se suma a una serie de hechos de inseguridad en Fray Luis Beltrán, que incluye el doble crimen de hace dos fines de semana en barrio Retiro, en donde acribillaron a balazos a Sabrina Verdún de 32 años y su hijo Agustín Astrada de 14", resaltó el portal mencionado.

El relato de la hermana y un vecino

América TV: los asesinaron para robarle

La hermana y un vecino de Emanuel Wolert dieron detalles del caso en América Noticias. En primer lugar, señalaron que los delincuentes intentaron robarle la campera y no la moto, como reportó la policía local en una primera instancia. En segundo término, indicaron que el muchacho alcanzó a identificar a uno de los atacantes, pero que no logró dar la identidad al vecino que lo socorrió.

En diálogo con el móvil televisivo, Analía, hermana de Emanuel, comentó: "Él se fue a cenar con unos amigos acá en frente y volvió a las cinco y media, o seis menos cuarto de la madrugada. Lo interceptan tres en una moto y le querían robar la campera. Él no quiso dar las cosas porque le cuestan. Ahí empezaron a forcejear para sacarle la campera y le arrancaron la manga".

"Como no se la quiso dar, le empezaron a pegar culatazos en la cabeza. Tiraron tiros pero no le pegaron, después lo siguieron y le pegaron un tiro en la columna. Él alcanza a llegar a mi casa y abre la puerta. Un vecino lo ve, se arrima y lo llama por celular. Le alcanza a abrir y cae desvanecido", agregó, según reprodujo La Sexta.

En tanto, Brian, el vecino que lo socorrió, comentó: "Sentí los tiros y salí. Ahí siento que se abre la puerta y veo que se cae; le chiflo y se ve que pensó que volvían y se metió para adentro. Llamé a la policía e informé que sentí tiros y que vi que mi vecino se cayó. Después lo llamé (a Emanuel), me atendió y me dijo que le pegaron un tiro. Cuando fui me dijo 'me pegaron un tiro'. Le pregunté quién había sido y me dijo que sí, pero no me dio el nombre. No llegó. Me dijo que andaban en moto y que eran de (Capitán) Bermúdez".

Finalmente, señaló que la zona es muy insegura, ya que a "las ocho o nueve de la noche ténes que estar adentro porque sino te roban".

Fuente: La Sexta