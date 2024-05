Entre Ríos: investigan conexión local con una red de explotación sexual infantil

Aliados por la Infancia III: qué se descubrió en Entre Ríos

Mediante un trabajo de inteligencia previa, se pudo determinar que la utilización de material audiovisual de abuso contra las infancias se realizó en un breve periodo de tiempo. Los impactos datan de fechas cercanas a la Navidad pasada en un complejo turístico, durante no más de cuatro días. Nunca antes ni después en esa localidad se accedió a ese tipo de material. Por este motivo, la investigación concluyó que el usuario estuvo allí de manera temporal. Se constató la identidad de las personas que se alojaron en el complejo en esas fechas y se derivó esta información a las autoridades correspondientes. No se brindan mayores datos para no entorpecer la investigación que continua en otras jurisdicciones y que podría derivar en nuevos allanamientos y detenciones.