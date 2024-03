Entre Ríos: hinchas uruguayos golpearon y robaron a un "arbolito"

“Me acerco hasta ahí con mi hijo, se empezaron a bajar, estaban todos descontrolados, borrachos o no sé qué. Empezaron a pedirme que les cambie más, que no les servía, le dije que no podía y ahí empezó todo. Se me arrimó otro de atrás, todo eso dentro de la YPF, me decían que yo los estaba robando, les dije que yo era empleado que no podía hacer mas. Hubo uno que me empujó, me pegó una trompada, yo me quise defender y ahí me dieron una brutal paliza. Estaba con mi hijo, lo agarraron a él, le pegaron, le robaron el celular, yo tenía una bolsa con plata, vino otro que me tira el piso, me pega y me roba la bolsa”, continuó el relato del hombre.

“Después vino otro que me la devuelve, pero con chirolas adentro, faltaba toda la plata. Se quedaron con un millón de pesos más o menos”, lamentó.

El hombre contó también que en un momento él les dijo que “si le devolvían el teléfono a su hijo no los denunciaba, por lo que rápidamente apareció el teléfono” y mientras el colectivo se dirigía hacia el hipermercado a buscar otros hinchas que habían ingresado al lugar, el hombre llamó a la policía.

Requisa de la Policía de Entre Ríos

El personal policial que se hizo presente, bajo las órdenes de la fiscalía en turno, comenzó a realizar una requisa, en la que también se utilizaron canes para recorrer la zona donde ocurrieron los hechos, ya que se cree que al ver la llegada de la policía podrían haber descartado el dinero hacia el descampado. Pasadas las 22 horas aún continuaba el operativo en el lugar.

El micro se dirigía a Bolivia, donde este jueves se disputará un partido con Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores de América.

Embed - Hinchas del Nacional de Montevideo golpean y roban a padre e hijo en el ingreso a Gualeguaychú

Fuente: Radio Máxima