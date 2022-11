Entre Ríos: hackearon y robaron $3.000.000 a un empresario

"En la mañana de ayer (miércoles) me hackearon una cuenta del banco y me robaron casi 3 millones de pesos. Es horrible lo que viví. Lo peor es que los banco no te dan respuestas y cuesta mucho que ellos reaccionen a lo que esta pasando", expresó la víctima, en diálogo con Cadena Entrerriana.

Según manifestó, se trata de un delito que "está pasando muy seguido, mientras que los teléfonos de los bancos para delitos informáticos no funcionan o no te dan respuestas".

Por estas horas continúa la investigación ya en manos de la Justicia que según expresó actuaron de forma inmediata.