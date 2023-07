Entre Ríos: balearon a un perro y lucha por su vida

Acerca del hecho, una integrante del entorno directo del perro atacado con un arma, indicó: "A eso de las 10:00 de este martes, pegado a un conocido vivero de la Aldea, se encontraba 'Boris', un Ovejero Alemán de un año de vida. De manera que distante a unos metros de su casa -creemos que lo alejaron justamente para dispararle-, fue visto herido por un hombre que pasaba en bicicleta. Estaba ensangrentado, temblando y este señor rápidamente llamó al hijo del dueño, creyendo que lo habrían atropellado quizás. No lo podían levantar para llevarlo al veterinario, hasta que lograron con dificultad subirlo a la camioneta".

La mujer reveló que "al raparle el pelaje, el veterinario confirmó que presentaba impactos que se corresponden a disparos de escopeta e incluso se corroboró con las radiografías que le hicieron, que están las perdigonadas. Tiene muchísimos perdigones en la zona del cuello y el profesional no descarta que alguno le haya tocado la médula, ya que no despierta".

La señora puso en palabras el duro momento que vive el entorno de esta mascota: "Estamos consternados por un acto de semejante crueldad. Hay una criatura que ama a ese perro y no sabemos cómo contenerlo si el perro llega a morir. La situación merece que se haga justicia".

"Es la segunda vez que le disparan, y esta vez no fallaron", aseguró con indignación la señora y agregó: "No queremos que quede impune, porque hoy fue un perro -que no tendría por qué sufrirlo-, pero mañana puede ser un niño. Ocurrió en plena mañana, varias personas escucharon los disparos, aunque nadie confirma haber visto a quien lo hizo. Aldea San Juan es una población chica, pedimos por favor que quien tenga algún dato para aportar, que colabore en forma anónima y reservada. Es la segunda vez que encontramos cartuchos, no sabemos si tal vez hay una intención de robo y el perro molesta para concretarlo. Llegamos a pensar que a lo mejor quieren poder ingresar hasta las vacas y el perro es un obstáculo. O si es ensañamiento con el animal. No sabemos el motivo. Boris nunca atacó a nadie, es un cachorro de buen comportamiento. Jamás recibimos un llamado o un comentario por su presencia, merodeando siempre la casa".

El hecho fue judicializado, sobre lo cual la mujer manifestó: "Hicimos la denuncia por maltrato animal. La Comisaría de Crespo rápidamente movilizó personal, estuvieron recorriendo y rastrillando en la tarde del martes y hallaron cartucho servido. Se han consultado a vecinos por cámaras de seguridad, aunque están muy lejos o con otra orientación. Igualmente tenemos muchas expectativas en que se siga investigando y se pueda hacer justicia. No pueden seguir pasando estos hechos despiadados", según publicó FM Estación Plus Crespo.