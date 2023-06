Cuando se iba a trabajar se dio cuenta que le robaron el portón

Todo ocurrió este jueves antes de las 6 cuando la inquilina de una casa salió como todos los días para ir a su trabajo y notó que el portón del frente de la casa que alquila desde hace 10 días, no estaba.

"Eran las cinco menos cuarto y escuché un ruido, ladraron los perros y cuando salió a las 6 menos cuarto, el portón no estaba. Tengo bronca, hace 10 días que me mudé, soy inquilina, ahora hay que pensar en otro tipo de seguridad. Jamás pensé que me iban a robar el portón, tiene doble hoja, cerradura, llave", dijo la víctima a Aire de Santa Fe.

Sobre sus sensaciones, aseguró estar muy triste y tenes mucha bronca y ahora tienen que ver "que conseguimos con más seguridad para ver que ponemos, porque nos robaron el portón, que tenía doble llave, pasadores, todo".

La entrevistada se mostró sorprendida porque en una zona donde pasa tanta gente es complicado robarse un portón. "Uno siente que está seguro porque hay gente. Estoy con mucha bronca, salir de mi casa y ver que no tengo el portón. Tengo miedo por mis hijas", concluyó la mujer.

"Llamé a la policía, vino me tomaron la declaración, y que me iban a avisar" agregó sobre la situación tan inusual.

No es la primera vez que el barrio Mariano Comas en Santa Fe sufre los embates del delito. Hace poco, la sede vecinal había sido víctima de un hecho similar, y varios vehículos estacionados en las cercanías habían sido vandalizados.