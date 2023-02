"Yo estaba buscando comprar un celular por internet, ya que suelen ser más baratos y encontré una página en Instagram donde ofrecían celulares. Me comuniqué con ellos, empezamos a hablar y me dijeron que el celular costaba 78.000 pesos, y que tenía que hacer una transferencia de $4000 si quería señarlo y congelar el precio", sostuvo.

"Hice la transferencia de los 74.000 pesos restantes y, cuando me volví a comunicar, me dijeron que por ese celular tenía que pagar 16.000 pesos más correspondientes al IVA y que ese impuesto no se podía evadir y ahí es cuando empecé a desconfiar", dijo el adolescente.

Según publicó FM Estación Plus Crespo, el denunciante manifestó: "Les dije que eso debería figurar en la publicación o que me lo tendrían que haber dicho antes de comprar. Cuando quise cancelar la compra me dijeron que tenía que esperar entre 15 a 30 días para que me reintegren la plata. Me tuvieron a las vueltas, un día me dijeron que tenía que hablar con un supervisor y después ya no me contestaron más”.

“En mi familia mandaron solicitudes de amistad a los supuestos clientes satisfechos con compras anteriores y no logramos nada. Son perfiles falsos para engañar a la gente. Mi madre logró intercambiar mensajes con una persona que se identificó como Iván, pero cuando les pidió un número telefónico para poder hablar por teléfono le dijeron que no que solamente atendían por chat. Luego de eso tampoco tuvimos más respuestas", afirmó y concluyó que su padre hizo la denuncia policial correspondiente.