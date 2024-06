Corrientes: "Loan tomó un rumbo que no era la casa de su abuela".

Juan Carlos Castillo, fiscal de Instrucción que interviene en la investigación y la búsqueda de Loan Peña en Corrientes , aseguró que el niño "tomó un rumbo que no era la casa de su abuela" el momento que es abandonado por las tres personas que lo llevaron a buscar naranjas.

Sobre la posibilidad de que el Loan pueda estar perdido en el monte, el fiscal dijo que "estoy haciendo una investigación amplia en todo el país y no me estoy quedando en esa cuestión, porque estoy realizando muchas diligencias que no lo puedo comentar, pero manejo otro tipo de investigación también", publicó Diario Época.