Cuando se acerca a la institución encuentra a su hijo tirado en el piso llorando y es en ese momento cuando le expresó "la seño me pegó".

Al llegar a la casa le dio el medicamento pero seguía en crisis: "A los 20 minutos me llama Jimena. Me dice que tras hablar con la psicóloga le dijeron que me tenía contar lo que pasó", explicó la mujer.

"La señorita le estaba atando los cordones a un compañero y Fran reacciona golpeándolo, una reacción que tiene por su condición. Entonces la maestra se levantó y lo golpeó en el pecho, Fran se cae y se golpea", dijo la mamá del nene según la explicación que le habían dicho desde la escuela.

Ante el conocimiento de la agresión la mujer se reunió con Liliana Sessa, inspectora del Ministerio, para saber cuáles serían los pasos a seguir.

Se pudo constatar que la maestra fue separada de su cargo e quedó imputada por "lesiones leves". El fiscal de instrucción, Raúl Garzón, ordenó pericias psicológicas y psiquiátricas para la docente. La directora de la institución, otras personas de la escuela y la mamá del chico declararon frente al Fiscal, publicó NA.