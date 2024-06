Conductor de un auto volcó en plena madrugada

En la madrugada de este martes, a las 4:10, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles Millán y Rubinsky de Concepción del Uruguay . Fue allí precisamente donde volcó su auto un hombre, quien afortunadamente no resultó lesionado .

Afortunadamente, el siniestro no dejó lesionados. El hombre fue examinado en el lugar por personal del servicio de emergencia Vida, quienes confirmaron que no presentaba heridas y por lo tanto no requería ser trasladado a un centro asistencial.

Sin embargo, el vehículo sufrió daños considerables producto del vuelco. Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de tránsito para asistir en el procedimiento correspondiente.