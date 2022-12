Concordia: un cura logró defenderse de un brutal asalto

"Una de estas personas había estado el último sábado hablando conmigo y quedamos en charlar anoche. Apareció, pero lo que menos pensaba es que era un asalto. Me pidió para pasar al baño y me pidió un vaso de agua. Sacó un cuchillo y me atacó, yo ofrecí resistencia. Me pegó y me pedía plata", destacó el cura en contacto con AHORA. Y agregó: "A través de un teléfono, llamó a otro sujeto que entró encapuchado. Dos chicas que lo vieron llamaron a la Policía, pero cuando llegó ya se habían escapado".