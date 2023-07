Concordia: nuevo detenido por la desaparición de Luisina

Beguerie confirmó que en el domicilio -una vivienda con una planta alta- no había nadie, pero que el sospechoso fue aprehendido en otra zona de Concordia: "No ha sido indagada y por el momento no es oportuno hablar, por una cuestión de reserva. Todo depende los elementos que vayamos recabando. La Jefatura Departamental está abocada a esto y contamos con el apoyo y la colaboración de policías de Paraná".

Según supo AHORA, además, se estuvieron realizado rastrillajes en la zona del acceso a la localidad, en el Arroyo Yuquerí, con resultados negativos.