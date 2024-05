Concordia: incendiaron un auto con una bomba molotov

Según mencionó, se trató de "una molotov casera", colocada o arrojada "en el asiento del acompañante y como una granada casera, detrás del portón". La damnificada informó que "todo eso fue llevado a la Fiscalía", para averiguar quiénes fueron los responsables.

Según señaló ella trabaja en el municipio de Concordia y su familia eran propietarios de un comercio, por lo que "no se sabe de dónde viene esto, nunca en la vida pasamos por esto, no tenemos enemigos", pero reconoció que "lo que sucedió fue algo calculado e intencional". Indicó que ahora comenzará la investigación. "Van a hacer las investigaciones, van a pedir las cámaras que se puedan obtener pero no tenemos nada certero ni cercano", acotó.

De todas maneras, puntualizó que en la zona "hay muy pocas cámaras" y que la hipótesis de un robo está descartada. "No se llevaron nada, esto fue absolutamente intencional, se incendió todo el auto de mi padre", subrayó.

Por último, remarcó que hasta que vinieron los bomberos "pasaron varios minutos y menos mal que no llegó a explotar el tanque, porque sino habríamos volado en mil pedazos nosotros y los vecinos".