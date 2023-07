Fuentes relacionadas a la causa, señalaron que "hay elementos suficientes para determinar que Luisina ingresó a ese domicilio un determinado día y no se la vio salir, no creemos que haya salido por otro lado porque no hay otra salida. Sin embargo, al sospechoso se lo vio salir del domicilio cargando unas bolsas". Ante este escenario, "el detenido va a ser imputado por femicidio".