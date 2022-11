Concordia: denuncian que un vecino droga y abusa de perros

"Sabemos de lo que pasa pero no se puede hacer nada porque no tenemos fotos, no hay videos que lo involucre. En este último caso de mi perra, ella venía de otro lado y eso distorsiona un poco la situación. Lo de ella fue muy grave, porque llegó a tener cortes. Prácticamente se la cortó, se la drogó y se tuvo que intervenir con la veterinaria policial para salvar al animal", expresó a Canal Nueve Litoral una de las vecinas.