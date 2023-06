Se trata de la causa que por el momento está caratulada como homicidio. Ramón Miranda -alias “Berugo”- de 35 años, habría ingresado el jueves por la noche a robar en una verdulería, frente al Club Victoria, por calle 25 de Mayo.

En un momento fue impactado por disparos del dueño del local. Uno de los tres proyectiles recibidos le provocó la muerte.

En relación al estado de la causa, en el cierre de la jornada de viernes, la Fiscal Julia Rivoira manifestó a AHORA El Heraldo que el comerciante que disparó al agresor, está aprehendido hasta ser indagado.

Aportó también que es fundamental determinar la trayectoria de los proyectiles, no sólo con el que terminó con la vida de uno de los dos agresores que ingresaron a robar, sino de los 13 en total. “Algunos disparos fueron dentro del comercio y varios fuera del mismo.

‘‘Es decir, que el comerciante salió a la vereda y desde allí también disparó en dirección de uno de los agresores. El otro, aún no fue identificado y se dio a la fuga por la zona de las vías”, subrayó.

Certezas

La Fiscal Rivoira no tiene dudas de que se trató de un robo y que participaron dos personas, uno de ellos con una especie de cuchilla.

Aparentemente, lo que se discutirá en este caso es si el verdulero se defendió legítimamente o hubo un exceso en lo que se considera legítima defensa.

“Por este motivo se encuentra detenido y ya recibió asistencia de su defensor en el mismo lugar del hecho. Volví al lugar para finalizar algunas medidas y será indagado” cerró.

Ladrón asesinado en Concordia: "Los robos son constantes"

Una vecina del Barrio "Tiro Federal" de Concordia dialogó con Canal 9 Litoral luego de que un verdulero de la zona matara a tiros a un ladrón que intentó robarle.

"En esta zona hay mucho robos de bolsos, bicicletas y celulares. Son constantes. También entran de madrugada a los domicilios, de hecho a veces no podemos dormir porque no sabemos qué puede pasar. Antes era más tranquilo, no fue siempre así", indicó la mujer.

La vecina aseguró además que a los malhechores se los veía en la zona hace varios días: "Son conocidos de acá del barrio. Iban, venían, cruzaban. Yo creo que el verdulero ya se imaginaba lo que podía pasarle". Sobre el comerciante, en tanto, apuntó: "Hace poco que está acá, es muy respetuoso, viene a las 9 de la mañana y se va a las 21, a veces más tarde. No tiene problemas con nadie y nos duele que él, un hombre trabajador, termine en un hecho como éste".