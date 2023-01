Concordia: centenares de personas en la marcha de silencio de pedido de Justicia por Eric Junco

“Marcha y asamblea por la seguridad y Justicia en Concordia”, fue el lema de la convocatoria que comenzó en la intersección de Mitre y avenida costanera de los Pueblos Originarios, a las 20. Estuvo presente la madre del joven, quien pidió a los medios no ser entrevistada. Cabe consignar que el muchacho trabajaba en una empresa de colectivos de Concordia y hubo compñeros suyos presentes en la marcha, a bordo de un micro.

"Queremos convocar a todos aquellos ciudadanos, sin banderías políticas. O sea esto es simplemente una invitación a aquel ciudadano que quiera pedir, desde el fondo de su corazón, realmente tranquilidad, paz, seguridad para poder disfrutar de la costanera", afirmó María de los Ángeles Méndez, de Autoconvocados Concordia.

Concordia: movilización en reclamo de Justicia por el asesinato de Eric Junco

Afirmó que, "por supuesto, acompañar el pedido de Justicia por el fallecimiento de Eric. Sabemos que no nos podemos adelantar a lo que decida la Justicia", aclaró y reflexionó: "creo que no podemos decir que esto fue un accidente. Alguien que anda armado y que dispara sin mirar a quien, no es un accidente pero bueno, dejémoslo en manos de la Justicia", opinó.

La muerte de Eric Junco hecho ocurrió durante las primeras horas del pasado domingo, en la Costanera de Concordia. El joven de sólo 28 años, perdió la vida a raíz del impacto de un proyectil en su rostro. En la convocatoria se invitaba a participar a toda la ciudadanía y a llevar una vela, en memoria del concordiense asesinado.

Cabe recordar que, tal como reveló este lunes el comisario Danilo Parodi, subjefe departamental de Policía Concordia, se estableció que en realidad no había sido un robo lo que antecedió al asesinato de Junco, sino que fue un problema de vieja data de diferencias entre grupos de jóvenes.

Eric Junco Concordia.jpg

La víctima no tenía nada que ver con ese altercado, del que también se dio cuenta que hubo otros dos afectados por la balacera: un joven de 19 años recibió un disparo en el brazo (con orificio de entrada y salida) y otro de 20 años que recibió un impacto en zona del cuello (herida leve).

Los detenidos por la muerte de Eric Junco

En la mañana de este martes, la policía detuvo a la segunda persona involucrada en la balacera que se registró en las primeras horas del domingo en la Costanera de Concordia, a raíz de un enfrentamiento entre dos bandas.

Se trata de un joven de 23 años, quien está sindicado de conducir la motocicleta desde donde un joven 17 años efectuó seis disparos de arma de fuego y que uno de esos proyectiles mató a Eric Junco al impactar en su rostro.

El sindicador de conducir la moto involucrada en el hecho se entregó en la mañana de este martes y quedará a disposición de la justicia.

En la tarde de este lunes los uniformados concretaron un allanamiento en calle La Paz y J. J. Valle. Allí, detuvieron a joven de 17 años sindicado de ser el autor de los disparos que terminaron con la vida de Eric Junco.