Cecilia Strzyzowski: continuarán con el operativo en la calle asfaltada

Los peritos de Gendarmería Nacional continuarán mañana con el operativo en otro tramo de la calle recientemente asfaltada en el Barrio Emerenciano Sena de Resistencia para determinar si hay restos o no del cuerpo de Cecilia Strzyzowski . Por otro lado, esta semana se conocerían los resultados de los huesos hallados en el río Tragadero.

El Equipo Forense de Georadar de Gendarmería Nacional continuará a cargo de esos procedimientos en el sector que aún no se constató, en relación a esa pavimentación, llevada a cabo entre el 2 y el 4 de junio. El sábado se realizaron dos operativos para intentar hallar restos de Cecilia. Uno se hizo en la casa de los Sena, en la calle Santa María de Oro 1460, donde se estima que fue el crimen , porque la joven chaqueña nunca más salió de allí.

Allí, se secuestraron elementos que pueden ser de interés para la investigación, como dispositivos electrónicos y objetos cortantes que serían cuchillas para faenar animales. Estos últimos elementos llamaron la atención, porque no habían sido encontrados en el allanamiento anterior.

El operativo restante se llevó a cabo en el Barrio Emerenciano Sena, sobre la calle asfaltada buscando posibles restos de Cecilia debajo del pavimento. Los resultados de este análisis inicial se conocerán en las próximas horas, tras ser analizados mediante un software en la División de Criminalística de la fuerza federal.

Según informó Noticias Argentinas, en la casa de los Sena en principio no se hallaron manchas hemáticas ni pruebas de algo que pudieran haber quemado. "No hay manchas de sangre, en algunos sectores reaccionó el luminol que se hisopó, pero puede ser lavandina, algún producto que tenga cobre como esmalte, por ejemplo, pero manchas de sangre no se encontró", precisaron fuentes judiciales.

Respecto a los huesos hallados en el río Tragadero, los resultados se conocerán esta semana, luego del trabajo que hará el equipo de antropología del Poder Judicial de Córdoba, aunque los peritos judiciales del Chaco, indicaron a los fiscales que uno de los restos óseos parecería ser una falange.

Entre este lunes y martes, se estima que los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez dicten la prisión preventiva a los siete acusados del asesinato de Strzyzowski. Los detenidos son Emerenciano Sena; su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, Gustavo Obregón y su mujer Fabiana González, y el casero Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reynoso.

Cabe destacar que Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio a las 9:15, cuando una cámara de videovigilancia la capta entrando a la casa de Sena y de allí no salió con vida.

Finalmente se puede mencionar que el viernes, la familia de la víctima reconoció el anillo de casamiento, el dije con forma de cruz, un pedacito de cadena, la llave que tiene que ser probada en la cerradura y un retazo del buzo rosa que compró días antes de ser asesinada.