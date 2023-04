Caso Gonzalo Calleja: conmovedor testimonio del hermano, tras la condena a los asesinos

“Estamos cerrando una jornada y a su vez una semana muy dura. La veníamos esperando hace tiempo, pensábamos que estábamos preparados, pero la verdad fue muy dura. Sabíamos a qué nos enfrentábamos y lo único que queríamos era que los responsables paguen y creo que este viernes culminó con esa decisión del jurado popular, declarando culpable a los dos imputados por la muerte de mi hermano”, dijo Lucas Calleja.

Respecto al fallo, dijo que “satisfecho podría ser una palabra para definir cómo nos sentimos. Pero como siempre lo he repetido desde el principio de todo esto, desde el mismo 15 de julio 2021 cuando encontraron el cuerpo Gonzalo, a mi hermano no me lo van a devolver. No va a cambiar mi situación, ni la de mi familia, ni la de los seres queridos de mi hermano. Pero es algo que da un poco de luz a todo y por ahí sana un poco y cierra una etapa tratando de poder comenzar de nuevo apoyados en que los responsables paguen por lo que hicieron”.

El rol de la Justicia y la Policía

Al referirse a la investigación que terminó en esta condena, Lucas Calleja destacó: “Estuvimos sorprendidos por el trabajo que realizó la Policía de Entre Ríos, la Fiscalía, desde el mismo 14 de julio, que iniciamos la búsqueda. Luego estuvo el trabajo de nuestros abogados querellantes y de todos los especialistas, profesionales de la Policía que lograban pruebas una vez ya encontrado mi hermano, y que dieron claridad a este hecho. Nosotros estamos totalmente conformes y satisfecho con el trabajo tanto de la Policía, en todas sus divisiones e Inteligencia Criminal, Homicidios, la fiscalía a cargo del doctor Santiago Alfieri junto a su gente y obviamente nuestros abogados querellantes representándonos a nosotros”.

Sobre el impacto en la familia y los allegados, de todo este proceso y su culminación, Lucas Calleja señaló: “La verdad que es duro, es algo a lo que creo que ninguna persona está preparada. Pero gracias al apoyo como siempre se ha visto de toda nuestra familia, de todos nuestros allegados y a la instrucción de nuestros querellantes y la fiscalía sabíamos que iba a ser un proceso duro, sabíamos que iba a ser una semana complicada y fuerte por los testimonios, desde el forense hasta diferentes testigos. Pero hoy nos podemos acostar pensando en que se llegó a que los responsables paguen por lo que hicieron”.

El hecho

Calleja fue asesinado el 14 de julio de 2021 en la zona de la Escuela Hogar de Paraná en el marco de un intercambio de dólares pautado previamente. Cabe recordar que esa tarde, según la investigación de la fiscalía, Calleja fue en su auto hacia el lugar pautado y subió a un Fiat Uno azul, con una mochila que contenía aproximadamente 12.500 dólares, se sentó en el asiento del acompañante y, en ese momento, Giménez que estaba sentado detrás le presionó el cuello hasta asfixiarlo por completo.

El dinero, pudo establecerse después, estaba destinado al pago de una deuda.

Morato y Giménez trasladaron el cuerpo hasta un descampado ubicado en calle Selva de Montiel al final, poco antes de calle Juan Báez. Tras ocultar el cuerpo, pagaron la deuda y ocultaron el vehículo, hasta que fue hallado por la Policía. El juicio por jurados, fue presidido por el vocal del Tribunal de Juicio de Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, quien dispuso en principio la continuidad de prisión preventiva de Morato y la detención de Giménez y su prisión preventiva debiendo cumplirla cumplirla en la Unidad Penal de Paraná.