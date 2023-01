Caso Báez Sosa: Ciro Pertossi negó haber golpeado a Fernando

“Esa patada no la doy, cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno”, declaró este martes Ciro Pertossi en referencia a un video que mostró la Fiscalía en el marco del juicio por el Caso Báez Sosa.

Cuando la fiscalía expuso la filmación del hecho, Pertossi aclaró que “frenó” una patada cuando se dio cuenta que Fernando estaba en el piso. “El chico que se ve soy yo (señalando el video del ataque a Fernando Báez Sosa), quiero aclarar que esa patada no doy, que cuando me doy cuenta que está en el piso me freno”, indicó ante los presentes en la sala.

Ciro Pertossi se paró en la audiencia para señalar con un puntero su ubicación en el video. “Lo que quería decir ya lo dije, quiero adelantar que no voy a contestar ninguna pregunta”, advirtió Pertossi, que no respondió ninguna pregunta de la fiscalía.

Por otra parte, precisó que un audio incorporado al expediente en donde él dijo vía whastapp "chicos no se cuenta nada de esto a nadie", él se refería a que “no quería que se enteren sus padres que se habían peleado”.

“Adelantó que no voy a contestar a las partes”, insistió Pertossi tras lo cual volvió a su asiento ubicado junto al resto de los imputados, según publicó NA.

Caso Báez Sosa juicio rugbiers Ciro Pertossi

Declaró Máximo Thomsen: "Jamás tuve intenciones de matar"

“Jamás tuve intención de matar”, dijo este lunes al declarar Máximo Thomsen, principal señalado por el crimen de Fernando Báez Sosa y pidió “disculpas” por lo que calificó como una pelea donde él “repartió patadas y piñas”.

Thomsen primero hizo un exposición en la que contó que fue a Le Brique luego de haberse “mamado” en la playa con sus amigos, y que el boliche estaba muy lleno. Contó que estaban en la barra del lugar, y que hubo empujones.

”Escuchó por favor basta de empujar y cuando termino de escuchar eso alguien me choca de la espalda y me tira, era un amigo que tenía un chichón y le pregunto que le pasa, y de atrás lo levantan del cogote y le digo por favor bájalo, se metió seguridad y dijo sácalo a él también. Me empiezo a correr y preguntó por qué querían sacarme a mí, me cruzan el brazo y sentí una presión muy fuerte, me asuste y me llevé las manos para tratar de evitar que me asfixiara, escuché que decían llévenlo a la cocina que lo cagamos a palo”, recordó, tras lo cual que fue sacado del lugar.