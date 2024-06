Caso Ariel Goyeneche: la defensa de los policías impugnarán la autopsia

Damián Petenati, uno de los abogados defensores de los funcionarios policiales involucrados en la muerte de Ariel Goyeneche , dijo que impugnarán la autopsia practicada sobre el cuerpo del joven de Paraná . El letrado aseguró que el escrito tiene "falencias" y aseguró que el fallecido " no murió por el accionar policial".

"La autopsia va a ser muy cuestionada por esta defensa. Tenemos un examen de un consultor privado que ve falencias y vamos a presentar las impugnaciones del caso. Las observaciones científicas hablan de una autopsia incompleta, que hace aseveraciones que no surgen de las imágenes, que pasa por altos aspectos importantes y otras cuestiones que, a esta defensa, nos indican que no estamos ante una muerte por la compresión del tórax ", resaltó Petenati.

El abogado apuntó luego: "La estrategia principal es demostrar que Ariel Goyeneche no murió por el accionar policial. No se ejerció presión en el tórax, sí se lo inmovilizó con un agente en la parte de los pies y otro en la parte de los omóplatos".

Petenati aclaró que sus defendidos no están imputados y sólo se les ordenó, en su momento designar abogado defensor: "La aprehensión de Goyeneche en ningún momento fue violenta. Se le pidió bajar del techo de la vivienda, pero el traslado fue en buenos términos. La realidad es que en ese transcurso su exaltación fue creciendo, se escapó del móvil y su intensidad fue mayor en el área de la Comisaría 2°, donde rompió el vidrio de un móvil. Esto no es objeto de controversia". Sobre la situación de los agentes, aclaró: "Fueron pasados a disponibilidad, siguen siendo parte de la fuerza pero no ejercerán la función de policía".