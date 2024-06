Buscan dónde estaría enterrado Loan

El punto de inflexión en la investigación hizo que las fuerzas federales se trasladen a la zona donde, según el relato Laudelina, se produjo el choque.

Cómo habría sido el accidente de Loan

De esta manera, la esposa de Antonio Benítez e hija de Catalina, reveló que habría sucedido exactamente aquel jueves 13 de junio, la última vez que se vio a Loan Danilo Peña antes de la desesperada búsqueda.

“Dice que ella estaba caminando, que siente el impacto de la camioneta contra algo, se da vuelta y vio el accidente. Aparentemente, según la versión de Laudelina, el capitán Pérez y su mujer, lo habrían chocado”, sostuvo Ventura acerca de lo dicho por Laudelina.

Una vez que vio lo que ocurrió con el pequeño, la pareja le pidió a la mujer que no revele lo que vio y que se encargarían del nene. “Cuando ve el accidente, el matrimonio le habría dicho ‘lo llevamos urgente al hospital, no digas nada’. Ella se habría callado la boca y no le dijo a su entorno, ni siquiera al padre de Loan”, agregaron.