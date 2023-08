Bebé muerto en la basura: la pista clave de los recolectores

"Nadie se adjudica familiaridad con la bebé"

"Nadie se ha presentado, ese dato no existe, no está", remarcó el fiscal, quien comentó que hay diferentes líneas de investigación que se están llevando adelante y prefirió no brindar mayores detalles, a los fines de no entorpecer el proceso judicial.

Conmoción en Enrique Carbó: la palabra del fiscal

EL HECHO

El hecho ocurrió durante la jornada del martes, en el basural de la localidad. Una mujer que buscaba comida para sus perros se encontró con la niña fallecida.

Ante tal hallazgo, la mujer dio aviso a la Policía, que se encontró con una recién nacida muerta. Intervino de inmediato la División de Criminalística la de Investigaciones de la Policía Departamental de Gualeguaychú. La causa está a cargo de la fiscal Martina Cedrés.

Vecinos de Enrique Carbó marcharon este miércoles pidiendo que se esclarezca el hecho y se haga justicia. La caminata comenzó en la escuela Primaria N° 92 Luis Doello Jurado por Av. Urquiza y terminó en frente a la comisaría, ubicada sobre calle San José.