Balacera en barrio Consejo de Paraná: no hubo lesionados pero debió intervenir la Policía

La Policía acudió al lugar alertada por los vecinos, y si bien no se halló a los responsables, sí se encontró un arma calibre 22 en el techo de una vivienda.

Según se informó, no hubo lesionados ni daños materiales.

Luján Micheloud, subjefa de patrulla, dialogó con AHORA y contó que hubo testigos que vieron a los delincuentes disparar al aire. Además, les hicieron señas de que hicieron un "descarte" en la zona, razón por la cual se realizó la búsqueda que terminó con el hallazgo de un arma.

Criminalística trabaja con el arma hallada. "Hasta el momento no tenemos víctimas, tenemos personal rastrillando la zona", dijo.

