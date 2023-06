Asesinato de Ariel Domínguez: pedido de Justicia de los familiares

Llevaban carteles con el rostro de Ariel, así como con fotos de los cuatro imputados por el homicidio y el rótulo de “asesino” en cada uno. Se trata de Cristian “Tarta” Martínez, de 31 años, Gustavo Raúl “Pulga” Canavides, de 38, Jesús Domingo Britos, alias “Azúcar”, de 32, y José Gabriel Beber, de 26.

Marisa, hermana de la víctima, expresó a Canal Nueve Litoral: "Hacemos esta marcha para pedir justicia para que los asesinos, los que le arrebataron la vida a Ariel paguen. No queremos un juicio abreviado, no vamos a aceptar, no vamos a firmar un juicio abreviado. Queremos una condena firme, pedimos perpetuas para los cuatro, no queremos beneficios para ninguno. Queremos que los cuatro sean condenados, que los cuatro estén en el lugar que tienen que estar que es la cárcel".

Lo que molestó alos familiares de Domínguez es que Cristian Martínez, apodado El Tarta, le dieron arresto domiciliario. "Nosotros no tuvimos conocimiento. O sea no nos notificaron de que había le habían dado el arresto domiciliario, pensábamos que él todavía estaba en la unidad penal. Nos enteramos que estaba ya en su domicilio. Cuando me entero de este arresto domiciliario le hablo a nuestr abogado, si estaba en conocimiento, nos dice que no. Entonces ahí como que nos entró la preocupación. Por eso organizamos esta marcha", explicó.

Cabe recordar que Domínguez era coordinador general de Saneamiento de la Municipalidad de Paraná, ámbito en el cual el homicidio causó una gran conmoción. El hombre de 48 años fue ultimado de un tiro.