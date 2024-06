"Algo no cierra": las sospechas del papá del niño correntino

El papá de Loan, el niño de 5 años que está desaparecido en Corrientes , sospecha de su cuñado y una pareja de éste último, quienes se encuentran detenidos por el caso que mantiene en vilo a la provincia. “Algo no me cierra”, sostuvo José en una entrevista con TN.

De la misma manera, comentó que en un momento su cuñado y una pareja amiga de este último salieron de la casa junto a Loan y otros chicos. Cuando volvieron, notó que faltaba su hijo. “Les pregunté: ´¿Loan no estaba con ustedes?´. Me dijeron que se fueron a buscar naranjas, pero había naranjas en mi casa”, señaló.

Búsqueda del niño y dudas

“Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, se preguntó mientras era entrevistado por el periodista Sebastián Domenech, y luego tildó a los sospechosos de “irresponsables”.

En ese sentido, siguió: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.

El padre del desaparecido también aseguró que era la primera vez que Loan visitaba a su abuela. “Me dijo 'llevame a la casa de la abuela' y vinimos a caballo”, recordó.