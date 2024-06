Afirman haber visto a Loan en una parrilla de Entre Ríos

Una denuncia realizada por el dueño de una parrilla ubicada sobre Ruta 12, a pocos metros del puesto caminero que la policía tiene en el kilómetro 118, podría dar nuevas pistas en el caso de la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años desaparecido el jueves pasado cerca del paraje rural "El Algarrobal", en la localidad 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.

Según el testimonio de Horacio Macías, dueño de la parrilla ubicada en Ruta 12, el jueves 13 de junio por la noche, entre las 22 horas y la medianoche, un auto de alta gama color gris y con los vidrios polarizados llegó al lugar para cenar. Del vehículo bajaron tres mayores de edad –dos hombres y una mujer– y un niño de alrededor de cinco años.

Entonces, mientras los mayores comían parrillada en una de las mesas, el niño comenzó a dar vueltas por el lugar, uno de los chicos que atendía le preguntó al nene su nombre, y el menor le contestó “Loan”. Al principio no le entendió bien y le repreguntó “¿Juan?”. “No, Loan”. Este breve diálogo fue escuchado también por el parrillero del comedor.

En ese momento no percibieron nada malo o sospechoso debido a que la desaparición del niño no había llegado a los medios nacionales; ni siquiera era una tendencia en redes sociales. Sin embargo, cuando el caso se hizo conocido, el muchacho que le preguntó el nombre a ese niño, le contó todo a Macías, el dueño de la parrilla, quien al mostrarle la foto del nene que es buscado en Corrientes afirmó seguro que era el mismo que había estado en la parrilla.

“Matías, el muchacho este que trabaja conmigo en la parrilla, se puso hablar con el nene el jueves por la noche, mientras los tres mayores con los que viajaba cenaban una parrillada. Inclusive pidieron vino. En ese momento no llamó nada la atención. Yo vivo y soy de Gualeguaychú, igual que Matías, y el lunes, cuando viajábamos a trabajar en la parrilla, me cuenta todo. ‘Yo lo vi y estuve hablando con él’, me dijo, y también me contó que el parrillero que trabaja acá con nosotros también escuchó el nene dijo ‘Me llamo Loan’”, relató Macías a Ahora ElDía.

“Son dos las personas que dicen haberlo escuchado. Matías le volvió a preguntar porque cuando le preguntaron el nombre él no entendió bien y supuso que era Juan. Convengamos que no es un nombre común. Parece más un sobrenombre que un nombre. Y cuando el nene le vuelve a repetir el nombre, el parrillero escuchó clarito que le dijo Loan”, contó y agregó que cuando le preguntaron de donde venía dijo que “de lejos”.

Toda esta situación se dio en una sección del comedor donde está instalado un kiosco. Según Macías, los adultos incitaron al nene a que eligiera la golosina que quisiera, sin embargo también afirma que el nene se mostraba más bien tímido o retraído, “como si no les tuviera plena confianza”.

Desesperada búsqueda de Loan

“Todo esto ahora lo sabemos con el diario del lunes, porque en ese momento no sabíamos nada sobre lo que había pasado en Corrientes. Para nosotros, era una familia más que paró a comer esa noche”, reflexionó.

“Ese lunes le muestro una foto de Loan y le digo, ‘¿Vos estás seguro que es el nene que estuvo en la parrilla es este?’. Y él me dice que está seguro que es él. Vio la foto y me dice ‘Es él, es él’. Entonces le dije que si estaba tan seguro teníamos que hablar con la policía”, sostuvo.

Búsqueda de Loan: dieron aviso a la Policía de Entre Ríos

Fue entonces cuando todos se acercaron al puesto de la Policía Caminera a denunciar lo que había pasado el jueves por la noche.

“La policía de Paranacito tomó acción inmediatamente. Nos fueron a ver el Jefe Departamental, el Subjefe, el comisario, todos. Todos fueron y se pusieron a nuestra disposición. Les contamos todo y le hicieron un testimonio filmado en video a Matías, el chico que trabaja conmigo. Inclusive ayer –por el martes– citaron de nuevo a Matías para que hiciera un retrato hablado, que creo que fue hecho por alguien que vino de la Departamental de Gualeguaychú”, prosiguió su relato.