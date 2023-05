Aduana incautó un Mustang descapotable valuado en USD 70.000

Aduana Mustang Argentina Posadas (2).jpg

Aduana Mustang Argentina Posadas (1).jpeg

En efecto, tras varios días de controles realizados con suma discreción, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas identificaron en la vía pública al titular del rodado. Dado que no pudo acreditar su residencia en Estados Unidos, resolvieron el secuestro del Mustang descapotable que, en ese marco, también constituía una transgresión a la prohibición de importar automotores usados.

En rigor, es común que personas que viven en el exterior pretendan ingresar a la Argentina en vehículos con matrículas emitidas en sus países de residencia. Para ello, deben presentar ante la Aduana la documentación que pruebe que están autorizados a conducir el vehículo, un seguro internacional vigente, documentación personal y su licencia de conducir.

No obstante, quien ingresa una mercadería a la Argentina por un plazo determinado y luego, vencido ese término, no la reexporta, incurre en una falta tipificada en el art. 970 del Código Aduanero: incumplimiento del régimen de destinación suspensiva. De corresponder, la multa no puede ser inferior al 30% del valor de la mercadería. Así, cabría una penalización de no menos de USD 21.000.