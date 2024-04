Adolescente fue a la escuela con un arma y prometió "una masacre"

Si bien hasta el momento no se logró establecer si la pistola es real, los chicos señalaron que las advertencias del adolescente venían desde hace semanas. “Voy a hacer una masacre” , le dijo a sus compañeros. Por esto, los padres se encuentran en el establecimiento reclamando por mayor seguridad y para que las autoridades les brinden alguna explicación.

“Esto sucedió el viernes, pero el chico iba con el arma desde hace dos semanas”, contó la mamá de un estudiante a TN. Además, aseguró que hay fotos y videos, como también mensajes por WhatsApp en los que el chico les aseguraba que iba a atacarlos. “Decía que iba a cometer una masacre hoy”, aseguró la mujer.

Ante el miedo, la señora sostuvo: “Mi hija no va a venir hasta que no saquen a este chico del colegio. Pagamos una cuota para que nuestros hijos vengan a estudiar, no a pasar un momento feo”.

Otra madre que se encontraba en la puerta del establecimiento a la espera de respuesta de los directivos, señaló que tampoco envió a su hija más chica a clases porque los patios de primaria y secundaria están conectados.