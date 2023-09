Adolescente denunció que le hicieron bullying por usar boina

“Le dijo si era pesado por usar boina, y por eso le pegó. Él tiene 26, y mi nene 17, y siempre que mi hijo salió nunca le pasó nada, acá en Larroque los conocen todos y saben que es un chico tranquilo”, explicó Lorena

“A mi hijo le gusta la jineteada, en las carreras de riendas”, dijo la madre del joven.

“Hice la denuncia, y nos mandaron a un médico. Ahora tenemos que esperar a ver que la Fiscal haga lo que tenga que hacer. Hoy la Fiscal iba a decidir qué hacer”, explicó la madre.

“Recibí varios mensajes de que este chico ha cometido violencia varias veces. Hoy fue mi hijo y el dia de mañana puede ser cualquiera”, finalizó Lorena.

Este descargo realizó la madre en sus redes sociales:

Así estamos!!asi que si no me gusta tu ropa tu tradición yo voy y te cago a trompadas total,que un tipo de 26 que no es la primera pelea que tiene en larroque se crea con el derecho y la libertad de dejarle la cara a la miseria a uno de 17 por el simple hecho que no le guste su tradición,no aprenden más no??lo que pasó con el caso que terminó en una desgracia no sirvió de nada no??que pasaba si este energúmeno le seguía pegando??que pasaba si terminaba en una desgracia estamos todos locos.asique cualquiera hoy en esta ciudad sale a matar,a pegar,a decidir por la vida de otro por qué si nomás..Una familia hoy se encontró con su hijo con la cara a la miseria por qué simplemente a un chico de 26 se le puso cagarlo a trompadas xq no le gustan los paisanos..Que mierda tenemos en la cabeza como sociedad??Como familia estoy con ustedes y que esto no quede en la nada como suele pasar.Me encantaría saber la respuesta de la policía de larroque en este caso,dijo no xq si la familia se tiene que ir a buscar una solución a Gualeguaychú es por qué respuestas acá muy buenas no hay..Estamos con ustedes que page como corresponde.Asique hoy no SOS libre de dejar que tus hijos salgan por qué no saves si vuelven sanos,sin un ojo,o directamente en una desgracias.lamentable

Fuente: Radio Máxima