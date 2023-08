Abuso sexual en Entre Ríos: piden 20 años para un exconcejal

Se presume que los medicamentos utilizados -dosis de Valium- era los que obtenía de sus funciones como enfermero en el hospital San Roque. Se recordará que también fue coordinador de la Tecnicatura Superior en Enfermería de la Escuela Secundaria y Superior N°4 Dr. Julio Ossola; e integraba el consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tala.

A pesar de que la defensa de Zapata alegó cierto perfil homofóbico en la imputación del Ministerio Público Fiscal, y que en las relaciones sexuales que mantuvo con los menores hubo consentimiento, tres tribunales distintos confirmaron la prisión preventiva en una unidad penal para evitar que, en libertad, pueda entorpecer la investigación penal en marcha. Luego, se le concedió domiciliaria.

Al juicio en La Histórica, Zapata llega con arresto domiciliario, al cual accedió el 16 de diciembre de 2022. Esa medida la dispuso la Cámara de Casación Penal de Concordia. En un principio estuvo con prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Tala durante 30 días y luego estuvo 60 días en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay.

Al disponer el arresto domiciliario, el Tribunal rechazó el pedido de fiscalía para mantener a Zapata en la Unidad Penal ante el peligro de entorpecimiento de la investigación. "Debiendo este Tribunal resolver la cuestión planteada atendiendo a las circunstancias existentes al momento de su dictado, prístino se revela que el peligro procesal auscultado por el Sr. Vocal de Apelación no conserva la misma intensidad constatada al dilucidarse el asunto hace casi dos meses atrás, en razón de que haberse concretado las reuniones entre las víctimas y el experto para la elaboración de las pericias psicológicas y no obstante restan agregar los informes respectivos, la Dra. Reynoso descartó que los jóvenes vuelvan a ser citados a tales fines -lo que se vislumbra lógico si consideramos el mandato de no revictimización emanado del corpus juris convencional y dictámenes provenientes de organismos internacionales-", señaló el Tribunal en la resolución a la que accedió UNO.