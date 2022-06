Polémica en Paraná: "Me apuñaló la cabeza", dijo el comerciante

"Solo pido poder descargar la mercadería. Dejen descender un remís. Hay que empatizar, comprender la situación, que a la regla no hay que respetarla a rajatabla", afirmó, en diálogo exclusivo con Canal Nueve Litoral.

Consultado por los hechos, dijo que la inspectora se acercó a realizarle la multa cuando estaba descargando mercadería. "Por mis hijos le digo que no me haga la multa porque me cuesta un día de trabajo", sostuvo. "Vos la podés pagar", le habría dicho la mujer.

Sin embargo, la situación se puso tensa. Según su versión, la inspectora lo agredió: "Me pega con el talonario en el pecho y yo al tocarme se lo saco de encima y cae al piso. Se lo quise levantar y ahí me apuñaló la cabeza".

"Estoy en una situación indefensa. Si una persona está agachada y una persona lo apuñala de arriba hacia abajo, estás lastimando una persona indefensa que no esta en una postura ofensiva", cuestionó Betz sobre el accionar de la empleada municipal.

Por ello, el comerciante reclamó "empatizar con el trabajador". Además, confirmó: "Somos querellantes, porque una situación de que estas cosas no deben pasar. Si estas cosas sirven para que el oficial de tránsito empatice con el vecino, es bueno. Buscamos que el oficial de tránsito empatice, comprenda que hay situaciones que se dan y tiene la necesidad de hacerlas".