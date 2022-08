Como se puede ver en la fotografía, la diferencia es muy notabe y denota la edad de Fabián Alberto Gómez, quien fue noticia recientemente porque se quejó públicamente a través de su cuenta de Instagram que no podía ver a sus nietos porque sus hijos, Sol y Jeremías, no se lo permiten.

La gravísima acusación de la hija de Piñón Fijo contra el payaso

"Mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño", había escrito el payaso en su cuenta de Instagram junto a los hashtags #derechonietos #derechoabuelos, lo que enfureció a sus hijos.

"Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas (...) Me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento, jamás le prohibí ver a los nietos", indicó Sol desmintiendo incluso al mismísimo payaso.

"El mal y dañino uso de la imagen de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento, pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años", agregó la hija del payaso.

Piñon Fijo sin maquillaje.jpg El payaso Piñón Fijo, sin maquillaje.

Pinón Fijo habló sobre las acusaciones

“Nadie prohibió nada a nadie. Y si así él lo sintió creo que había y hay muchos caminos para conseguir su supuesto objetivo, ver a su nieta (...) Le pareció mucho mejor la idea de subir una foto del rostro de una criatura de cinco años, obviamente asegurándose de tapar y cuidar el suyo", la defendió Jeremías.

La respuesta por parte de Piñón Fijo no tardó en llegar. “Sí, yo solo hice un posteo y no agregué más nada. Todo lo demás son conjeturas de la prensa. Prefiero no agregar nada porque considero que va a ser un lío. No estimes más nada por favor, entendeme”, esbozó en Socios del espectáculo.