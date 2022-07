Pidieron justicia por el intento de femicidio de Rocío

"Quiero pedir justicia, que el juicio se haga cuanto antes. Él sigue detenido en la Unidad Penal, por lo menos hasta el 7 de septiembre. Queremos una fecha, no quiero seguir con esta mochila, que es cada vez más pesada", indicó Rocío en contacto con AHORA Litoral. Y agregó: "Me siento muy acompañada. Desde el momento que salí es impresionante cómo la gente me ha apoyado".

