Pergolini volvió a cargar contra Riquelme y la dirigencia de Boca

"¿Querés llorar? Mirá el partido contra Argentinos. Mamita...", fueron las primeras palabras del ex vicepresidente del Xeneize, quien en marzo del 2021 renunció a su cargo por diferencias con Román.

"Sabés que si me decías que un equipo de Riquelme iba a andar así... hubiésemos pensado otra cosa. No es por hablar de Riquelme, pero si le dabas para armar un equipo, te armaba uno de lujo, no sé. Por cómo hablaba de fútbol, la verdad. Y no hagan esa cosa estúpida de la discusión de lo defiendo o no. Acá es netamente futbolístico. Desde que está el en Boca, el equipo no juega a nada. Ayer pateó al arco una vez sola en 90 minutos”, deslizó en Radio Vorterix.

Además, agregó: “Nos quedan 18 partidos con Ibarra y un año y medio con Riquelme, OK. Que Dios nos bendiga”.

Por otro lado, cuando mostraron imágenes del compacto de la derrota de Boca ante Argentinos, Pergolini ahondó en la camiseta azul y oro, que momentáneamente no tiene sponsor: "Por Dios, pónganle una publicidad a esa camiseta, sufro. Te juro que sufro. Siento como que pierdo plata. Siento que me van sacando plata todo el tiempo”.