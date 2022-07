Peinar caballos

Hace unas horas miré un video en YouTube donde explicaban cómo peinar las crines de un caballo. La mujer repartía un mechón y trenzaba las colinas oscuras. Cepillaba el pelo manso del animal, estiraba los dedos con el gesto que le he visto a mi madre sobre las sábanas tendidas al sol. Una caricia dada a algo que no sabemos si la necesita. Me acuerdo de dos compañeras de la primaria que contaban que sus mamás les trenzaban el pelo antes de dormir y ponían gorras, yo pensaba en Los Ingalls y me encantaba la escena.