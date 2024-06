Pedro Galimberti pide una fórmula previsional con ajuste mensual

"La aspiración, de mínima, es que seamos capaces de establecer una media sanción que contemple una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que le garanticemos un piso a los jubilados que va a estar dado por la canasta básica total para el adulto mayor y que el ajuste sea siempre mensual ", indicó Galimberti. Y agregó: "Nosotros entendemos que es sumamente necesario, porque esa canasta no solo ha tenido un gran cambio en función de la inflación, sino también en lo que tiene que ver con medicamentos. Es un ítem que tiene particular importancia respecto de la población adulta mayor y que ha tenido un crecimiento, inclusive, por sobre la propia inflación".

Luego, el dirigente radical dijo que la actualización, independientemente del monto que fue otorgado a través del DNU del presidente Javier Milei, deberá contemplar la diferencia respecto de la inflación en el mes de enero: "Algo más de 8 puntos que se deberán incorporar, porque el Presidente dispuso 12,5% y la inflación de ese mes fue de 20,6% puntos".

"Si al final de la noche logramos que más de 7.500.000 personas se vean beneficiadas un poquito más en un contexto difícil de la Argentina, no vamos a estar poniendo bajo ninguna circunstancia en juego la posibilidad de que el déficit se adueñe nuevamente de la Argentina porque 0,4 puntos del PBI no es nada. Estoy seguro de que la Argentina puede dar eso y mucho más, sobre todo para aquellos que han trabajado de una u otra forma, registrados o no, en un país que merece cuidar a cada uno de sus adultos mayores", finalizó Galimberti.