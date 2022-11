Patronato no va a Abu Dhabi: se suman las críticas a la AFA

El diputado nacional entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos) se sumó a las críticas por la decisión de la AFA de que la Supercopa Argentina -que jugarán Patronato y Boca- finalmente se dispute en el país y no en Abu Dhabi , como estaba previsto. En el mismo sentido había hablado el propio gobernador Gustavo Bordet, repudiando la decisión de la entidad.

"Se anunció una final de Supercopa en Abu Dhabi, con un premio importante. Patronato sale Campeón de Copa Argentina y tendría que enfrentar a Boca. Y ayer cambian lo anunciado para que juegue un grande. No era que no se podían cambiar las decisiones??", resaltó Casaretto a través de las redes sociales. Y agregó: "A Patronato lo castigaron todo el año, y no habrá estado en sus planes que gane este equipo de Entre Ríos. Cambian el lugar de disputa e inventan una nueva copa por intereses económicos. Respeten al Campeón que ganó su derecho deportivo en la cancha, eliminando a los grandes".