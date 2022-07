Patronato-Barracas Central: el "consejo" de Mariano Closs para Claudio "Chiqui" Tapia

Es que la actuación de Jorge Baliño dejó sospechas de que hubo un favorecimiento claro para Barracas Central, perjudicando así a Patronato, cuando ambos equipos pelean por no descender.

Chiqui Tapia.jpg Claudio Chiqui Tapia, ex presidente de Barracas Central y titular actual de la AFA.

Este mediodía Mariano Closs se refirió en su programa F12 a la situación vivida ayer en La Floresta, que terminó con cuatro jugadores y el entrenador de arqueros de Patronato detenidos. Allí hizo una mención especial para Claudio “Chiqui” Tapia, expresidente de Barracas Central (cargo que hoy ocupa Matías Tapia), titular de la AFA. “Le pido al presidente de la AFA que no vaya más a la cancha; Julio Grondona no iba a ver a Arsenal. Claudio Tapia no tiene que ir más a ver a Barracas. Ayer estaba”, indicó el comentarista y relator.

Mariano Closs agregó que de esa manera “se eliminarían todo tipo de dudas y así no se lo ve a Tapia, como quizás ocurre, recibiendo al juez que va a arbitrar el partido de Barracas Central. Lo digo de manera constructiva: presidente, deje a su hijo, que es presidente de Barracas Central, que esté él en la cancha. Como un primer paso para no generar suspicacias”, concluyó Mariano Closs.