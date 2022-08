Paro nacional: este miércoles no habrá clases en Entre Ríos

LEER MÁS: Agmer adhiere al paro nacional docente del 10 de agosto

Con la consigna “contra la criminalización y judicialización de la protesta social”, desde Agmer expresaron su repudio a la condena del exsecretario general del sindicato docente ATECH y secretario gremial de CTA Chubut, Santiago Goodman, en una causa “armada y persecutoria”.

El gobernador Gustavo Bordet, por su lado, aseguró que los docentes provinciales que no concurran a dar clases no sufrirán descuentos. "Nosotros entendemos la situación. Entendemos que cuando hay un paro nacional como en este caso no procedemos a descontar los jornales", afirmó a Canal Nueve Litoral.