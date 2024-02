Paro docente: "Los maestros van a cobrar menos que antes"

Reclamo de Agmer Paro docente en Entre Ríos: qué días no habrá clases

Qué dijo la titular de Ctera

"No sólo quedamos atrasados en los salarios, sino que además el gobierno ha retirado fondos que por ley estaban destinados al Fonid, al Fondo Compensador, a la Quinta Hora y a otros planes, con lo cual la situación es que no ha subido el sueldo, sino que podría darse el fenómeno de que los maestros cobren menos, dado que el Estado nacional no envió las partidas asignadas a las provincias. El ajuste es grande", indicó Alesso. Y agregó: "El ajuste es por la inflación y la suba de todo y por la quita de estos recursos establecidos por Presupuesto y otras leyes".