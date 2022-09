En ese sentido, anticipó qué decisión tomará el municipio: "A la empresa la vamos a multar, como manda la ley, pero a mí lo que me importa es garantizarle el servicio a los paranaenses que hoy, para llegar al trabajo, tuvieron que gastar 6 veces más en remís para que no le descuenten el presentismo".

Ante los reiterados problemas que se suscitan todos los meses por las demoras en los pagos de salarios, afirmó: "Hoy estamos encorsetados en un contrato que no firmamos, pero estamos buscando alternativas para resolver esta situación de manera definitiva".

Conflicto

"El municipio siempre hace todo lo necesario para que la empresa cobre los subsidios nacionales y provinciales en tiempo y forma. Siempre estamos gestionando para que los plazos se aceleren. Pero son procesos administrativos, puede haber demoras. En este caso concreto, hubo un retraso en la instancia nacional, pero que no va a demorar más de 24 horas en resolverse. Parece que nadie pudo esperar y por eso hoy los paranaenses no tienen transporte", manifestó.

Por otro lado, el intendente planteó: "Tenemos que parar con la intransigencia de posturas. En Paraná nos conocemos todos. Siempre buscamos el diálogo, tanto con la empresa como con el gremio. A veces estas cosas responden a sus propias internas. Nosotros no nos podemos meter ahí. Pero sí nos compete intimar a la empresa. Hay que pensar que los mayores perjudicados en esta situación son los vecinos y como Municipio nuestro deber es defender sus intereses".

En otro orden, aseguró que "no es que hace meses que los trabajadores no cobran. Y el subsidio no va a demorar más de un día". "El gremio tiene esa postura de que si no cobra el día 4, hace paro. Pero también es responsabilidad absoluta y total de la empresa conseguir los fondos para pagar. La empresa no presta servicio sólo en Paraná; lo hace en distintos lugares del país. Integra un oligopolio, tienen distintas fuentes de ingreso de otros lugares. Es su deber atender estos baches transitorios para brindar un servicio en los términos estipulados, cosa que no hacen", remarcó.