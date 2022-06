Paro de colectivos: "Las empresas deberían pagar los sueldos"

"Son muchos los subsidios que la Provincia dispone para el transporte. Los subsidios provinciales los pagamos en tiempo y forma, permanentemente. Cuando llegan los subsidios nacionales, automáticamente los remitimos", remarcó el primer mandatario nacional a Canal Nueve Litoral.

Al respecto, cuestionó a los empresarios: "Hay una situación estructural de las empresas que están teniendo problemas y no están pagando a sus choferes. Con los subsidios que reciben tiene que alcanzar el dinero para pagarle a los choferes. No se entiende que no lo hagan. Lamentablemente terminamos en una situación como esta".

Finalmente, dijo que "los subsidios le cuestan mucha plata a todos los entrerrianos, porque esto se hace con el aporte del Tesoro Provincial en buena parte". "La empresa debería pagar los sueldos que es lo que no está haciendo y acatar los convenios colectivos que no está cumpliendo", subrayó.