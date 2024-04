Paro de colectivos: el municipio analiza nuevos prestadores

Paro de colectivos: evalúan acciones judiciales

"Ante la no prestación del servicio se han cursado las notificaciones correspondientes, intimando al restablecimiento, a través de órdenes de servicio y luego a través de multas. Se evalúa las tramitaciones de las responsabilidades civiles y penales que recaen en las empresas", indicó Stickel. La funcionaria insistió en que lo que sucede "es un conflicto salarial entre la patronal y los trabajadores, que no puede derivar en la no prestación del servicio, afectando a miles de vecinos que trabajan y estudian"