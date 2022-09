Paritarias: un gremio logró una suba de salarios del 85%

El primer turno fue para el personal de laboratorios farmacéuticos y veterinarias que consiguió un 40% de aumento, que se debe sumar al 45 por ciento ya obtenido, lo que da una paritaria anual del 85 por ciento.

Según informó la organización que conduce Héctor Daer, la mejora se pagará de la siguiente forma:

23% en septiembre

7% en octubre

10% en noviembre

Las discusiones entre los miembros paritarios del sindicato de la Sanidad y las patronales se dieron en abril, donde sellaron una mejora del 45% con una innovación: Doble cláusula de revisión. La primera estaba prevista para septiembre y se activó en tiempo y forma. De hecho, se llevó a cabo sin ningún tipo de inconvenientes más allá de las discusiones lógicas sobre porcentajes y cantidad de cuotas.

Aumento de sueldo para sanidad: otra cláusula de revisión en enero

El nuevo encuentro para analizar la relación inflación-salarios será en enero tal como estaba previsto en un comienzo. La paritaria para la rama de los trabajadores y trabajadoras de laboratorios farmacéuticos y veterinarias comprende el período mayo 2022-abril 2023.

Asimismo, el sindicato logró llevar el bono vacacional a unos 30.000 pesos, y el pago por el por Día de la Sanidad (21 de septiembre) de algo más de 8.000 pesos. También los porcentuales inciden en la suba por los rubros "Comedor" y "Sala Maternal".

Como uno de los secretarios Generales de la Confederación General del Trabajo, Daer fue una de las voces cantantes en defensa del mantenimiento de la apertura de las paritarias, ya que consideró que "es la única herramienta que tenemos para defendernos de la inflación y, por lo menos, sostener en alguna medida el poder adquisitivo de los salarios".

Una de las polémicas de los últimos meses estuvo en torno a la aplicación de un bono tanto para los trabajadores privados y estatales como para quienes están fuera del sistema laboral. Daer fue uno de los que aclaró que "no es que estamos en contra de un plus, pero vale la pena analizar un par de puntos".

Bonos, discusión salarial y aumento de Ganancias

Enumeró: "El bono es por única vez, y no incide en las vacaciones, ni el aguinaldo, ni en las horas extras; por lo tanto tampoco ingresa al básico" y advirtió que "tampoco es seguro que lo paguen todos los empresarios, como ya nos ha pasado en otras oportunidades". Y subrayó que "por eso consideramos que lo mejor es mantener las paritarias abiertas; en negociaciones donde cada sector sabe cuánto pedir y cómo se puede pagar".

Sobre los trabajadores y trabajadoras no registrados, Daer indicó que "esa es una decisión del Gobierno y nosotros no nos oponemos, en tanto y en cuanto no sea condicionante de las paritarias, donde se están reactivando las cláusulas de revisión en discusiones que dan resultado y que, salvo excepciones, no revisten signos significativos de conflictividad".

