Paraná: rechazo judicial a frenar obras del arroyo Las Viejas

En sus fundamentos, el fallo indica: "Para la decisión preliminar no encuentro evidencia o elementos que prima facie demuestren un riesgo de afectación ambiental, en los términos propuestos en la pretensión "cautelar" anticipatoria. Es decir, más allá de los cuestionamiento de la peticionante, existió la publicidad del proyecto, la posibilidad de requerir información sobre el mismo y efectuar presentaciones, obtener respuestas en tiempo razonable, y respecto a lo primero se dió un estudio de impacto ambiental, la intervención de órganos técnicos de la provincia (con resolución que otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental) y la convocatoria a información consulta pública, todos elementos que conspiran contra la pretensión "cautelar" de urgencia. A ello sumo en la consideración que no encuentro riesgo de daño irreparable (de difícil o imposible reparación), previo a una decisión de mérito y definitiva. Más bien, el grado de contaminación y situación actual que presenta el arroyo y sus márgenes, destacado por los dictámenes de la Sra. Fiscal y la Sra. Defensora, violatorio de derechos fundamentales, más bien justifica las actividades humanas tendientes a recuperar el ambiente. En definitiva, no advierto en está instancia preliminar ni tampoco encuentro razones o elementos que habiliten -prima facie- el despacho favorable "cautelar" pretendido de suspensión del inicio de las obras (reitero, que surgen en su tramo inicial), decisión que también -y principalmente- considera la tutela de urgencia y anticipatoria promovida y el trámite expedito y rápido del amparo ambiental colectivo, en donde se adoptará -en tiempo razonable y oportuno- la decisión sobre el fondo (objeto pretendido)", consignó APF Digital.

limpieza-arroyo-las-viejas-1 La Municipalidad de Paraná afirma que las obras mejorarán la situación en el Arroyo Las Viejas, cuyo curso termina en el balneario Thompson.

La causa

La Fundación presentó un amparo ambiental contra la Municipalidad de Paraná donde pide que se rediseñe “el Proyecto de Sistematización, Saneamiento e Integración Urbana del Arroyo Las Viejas de modo tal que se eviten o al menos minimicen obras de impacto ambiental irreversibles (como la canalización del tramo en cuestión) sobre un sistema fluvial actualmente alterado y en riesgo y se recupere su integridad ecológica, garantizándose así una mejor calidad de sus aguas”.

En tanto, el Municipio rechazó la presentación de Cauce y la consideró “inadmisible por ser a todas luces extemporánea”. De esa manera, se recordó que en un escrito firmado por la directora ejecutiva de la Fundación Cauce, Valeria Enderle con fecha 25/11/2021, en la que plantea “ciertas inquietudes que fueron evacuadas en las mentadas actuaciones administrativas”. Por ello, la Municipalidad considera que “la actora estaba desde un primer momento en conocimiento del proyecto de la obra, denotando esta situación sin mayor esfuerzo, que el plazo para interponer la acción heroica que nos ocupa se encuentra vencido”.

El proyecto de obras

El conjunto de obras consiste en la sistematización, saneamiento e integración urbana del Arroyo Las Viejas, entre su nacimiento en la confluencia de los arroyos Colorado y Culantrillo, en zona de avenida Uranga y su desembocadura en el río Paraná, a lo largo de 1.600 metros. La obra fue adjudicada por 1.029 millones de pesos y es financiada por el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, que depende del Ministerio de Infraestructura de la Nación.