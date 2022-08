Paraná: qué día comenzará a regir el nuevo boleto

LEER MÁS: Colectivos: el HCD de Paraná aprobó el aumento en el boleto

El debate fue acalorado. Desde el oficialismo defendieron la iniciativa elevada por el intendente Adán Bahl, mientras que desde la oposición no acompañaron la norma por considerar que no hay mejoras en el servicio, que suele ser el blanco de las quejas de los vecinos. De hecho, afuera del recinto donde se llevó adelante la sesión, voceros de la Asamblea Ciudadana Vecinalista indicaron sentirse "traicionados" por la decisión de los ediles.

No obstante, el nuevo cuadro tarifario aún no está vigente. Ante la consulta de AHORA respecto de cuándo podría comenzar a implementarse, desde la comuna indicaron que la adecuación no durará menos de 15 días. Es decir, por lo menos por las próximas dos semanas, el precio del colectivo se mantendrá como hasta el momento. La adecuación nunca es inmediata, por lo general lleva un tiempo debido a que debe adecuarse el sistema SUBE. Por tal motivo, los usuarios podrán usar el colectivo con la tarifa previa a la sesión del último viernes. Oportunamente, la Municipalidad dará a conocer cuándo comenzará a regir el nuevo boleto.

Colectivos: cómo quedó el cuadro tarifario en Paraná

Boleto general: de $57,80 a $72,00

Boleto primario: de $5,80 a $7,20

Boleto secundario: de $14,00 a $18,00

Boleto terciario/universitario: de $17,00 a $21,60

Boleto obrero: de $38,000 a $47,00

Boleto jubilado: de $26,00 a $32,00

Boleto nocturno: de $75 a $94

Boleto combinado: de $57,80 a $72